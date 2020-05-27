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В Ивано-Франковске московский поп нарушил карантин и поплатился

20:40
В Ивано-Франковске московский поп нарушил карантин и поплатился - фото 1
В Ивано-Франковске московский поп нарушил карантин и поплатился

Суд Ивано-Франковска оштрафовал священника УПЦ МП на 34 тысячи гривен за нарушение правил карантина.

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Об этом говорится в постановлении местной Фемиды.

"Видеозаписью с места происшествия, пересмотренной в судебном заседании, подтверждено, что 21.04.2020 около 08 ч 30 мин в Ивано-Франковске на ул. Черновола 6Б, священник УПЦ Московского патриархата ….проводил массовые религиозные мероприятия. Во время освящения людей водой священник и около половины остальных участников массового мероприятия находились без респираторов или защитных масок, и на территории храма не придерживались дистанции", - говорится в документе.

Учитывая вышеизложенные доказательства, суд постановил признать священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КоАП и назначить наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Отметим, что согласно последнему постановлению Кабмина, в Украине разрешено проведение религиозных обрядов, но лишь при небольшом количестве людей и при наличии средств индивидуальной защиты.

Напомним, Киево-Печерская Лавра вновь открылась для верующих: Что происходит?

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