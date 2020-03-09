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В Херсонской ОГА полунагая девица зажгла в диком танце – ВИДЕО

19:41
В Херсонской ОГА полунагая девушка зажгла диким танцем – ВИДЕО - фото 1
В Херсонской ОГА полунагая девушка зажгла диким танцем – ВИДЕО

Работники Херсонской обладминистрации оригинально поздравили своих коллег с Международным женским днем.

Кива наслаждался голыми женщинами в Раде – ВИДЕО

Об этом написала активистка Марина Хромых в Facebook.

"Вот так прошло празднование 8 марта в Херсонской ОГА. Уважение, равенство, а главное - вкус! Yuriy Husyev у вас там все ок? Реально переживаю. Владимир Зеленский Iuliia Mendel говорите, господин Гусев эффективный и современный руководитель? Важный update - "праздник" проходил для депутатов облсовета - именно того, который до сих пор возглавляет Владислав Мангер - один из вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк", - отметила Хромых.

Пользователи сети проявили с ней солидарность:

"Позорище", "Комментировать нечего... слов НЕТ.. печально все это, "Так стыдно! Дать бы по сраке этим девочкам, куда мамы смотрят, прямо шалавые н. Вкуса ни стиля, тью!", - пишут люди.

Напомним, голым задом по лицу: Кива наслаждался странным видео в Раде.

 

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