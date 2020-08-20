В Херсонской области раскрыли агентуру ФСБ

В Херсонской области раскрыли агентуру ФСБ

В Херсонской области контрразведка СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным источника, в 2015 г. ФСБ завербовала украинку для сбора информации о военных объектах в Украине и сотрудниках СБУ. Для исполнения задания экс-чиновница привлекла своих пророссийских знакомых из Херсона. Передачу информации она осуществляла через каналы электронной связи, а также во время личных выездов в оккупированный Крым и в Москву.

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Главе шпионов инкриминируется госизмена (ч. 1 ст. 111 УКУ).

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