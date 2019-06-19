В Херсонской области проводят 13 обысков по делу об убийстве Гандзюк

По делу об убийстве Гандзюк проводят обыски

В среду, 19 июня, правоохранители наделали немало шумихи в Херсоне и области, ворвавшись со следственно-оперативными действиями в дома и офисе местных чиновников. Нагрянули также и к бывшему замглавы Херсонской обладминистрации Евгению Рищуку.

О проведении целого ряда обысков, связанных с делом об убийстве херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, подписано поручение на проведение обысков было еще в прошлый вторник, но почему "неотложные следственные действия" в итоге проводят только лишь сегодня, представитель Юрия Луценко не пояснила.

"После совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий. Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи", - отметила Сарган.

При этом пресс-секретарь главы ГПУ подчеркнула, что расследуют правоохранители именно дело о причинении телесных повреждений активистке, а не ее убийстве.

У кого именно проводят обыски, Сарган также не сказала.

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.