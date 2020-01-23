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В Херсоне сожгли офис Шария (ФОТО)

13:20
Офис несущего "русский мир" Шария мог выглядеть так и до пожара - фото 1
Офис несущего "русский мир" Шария мог выглядеть так и до пожара

Вечером в среду, 22 января, в улице Университетской в Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы, которую возглавляет российский пропагандист с украинским паспортом Анатолий Шарий.

Об происшествии сообщил сам террорист на своей странице в Facebook, который объявил вознаграждение за предоставленные ему видеодоказательства и личности поджигателей.

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В то же время в полиции области заявили о том, что бутылки с зажигательной смесью кинули внутрь помещения около 23:50, а по факту ЧП открыто уголовное дело.

В Херсоне сожгли офис Шария (ФОТО) - фото 194748

- В ночь на четверг в "Единый центр 102" полиции Херсонского региона позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям, который сообщил о пожаре в офисе одной из политсил. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. по данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - подчеркнули правоохранители. - Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступление.

В ГСЧС же утверждают, что попытка поджигателей отомстить Шарию за его антиукраинскую позицию могла закончиться плачевно, поскольку адепт Путина предусмотрительно обустроил свой офис в многоквартирном доме.

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ГСЧС Анатолий Шарий уголовное дело пожар полиция Новости
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