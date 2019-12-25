Менты завели уголовки на активистов, которые наехали на пропагандистов Шария

Менты признали ватников Шария "журналистами"

После того, как поддерживающие Юлию Кузьменко люди попытались сорвать работу ватоголовым предателям Украины из финансируемых из Москвы недоизданий, мусора могут пришить им дело.

Вечером во вторник, 25 декабря, в ведомстве Авакова объявили об открытии уголовных дел против людей, которые выцепили пропагандистов изданий "Шарий.нет" и "Страна" в здании Апелляционного суда Киева.

Обделавшиеся при виде активистов недожурналисты решили тут же объявить о "давлении на свободу слова" и даже придумали себе какие-то мнимые побои.

Как утверждают мусора, которые не всегда принимают заявлений от представителей нормальных изданий даже в случае реальных нападений, трое деятелей с "корочкой" "Пресса" обратились к ним с жалобами.

"Следователи полиции Киева квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до пяти лет лишения свободы. Подчеркиваем: такая противоправное поведение в отношении журналистов недопустима. На все такие случаи полиция оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - заявили копы, забыв сказать, что журналистами данных граждан называть нельзя.

Ватоголовые шариевцы даже постарались рассказать о том, что их "побили". Правда, медики "скорой" никаких повреждений не обнаружили.

Как известно, вчера судьи вопреки здравому смыслу и отсутствию прямых доказательств причастности Юлии Кузьменко, а также забив на 56 готовых взять ее на поруки людей, оставили подозреваемую в СИЗО.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.