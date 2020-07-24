В Харькове суд арестовал вероятного пособника луцкого террориста

Дмитрия Михайленко отправили в СИЗО

Днем в пятницу, 24 июля, Орджоникидзевский районный суд Харькова решил посадить 43-летнего Дмитрия Михайленко в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог.

Именно такую меру пресечения прокуроры потребовали для подозреваемого в соучастии захвата заложников в Луцке.

Почему для человека, которого обвиняют в столь серьезном преступлении, прокуроры и служители Фемиды вообще предусмотрели возможность выхода под залог, не ясно. Но сумма, которую назначили Михайленко за выход из изолятора, весьма смешна по сравнению с якобы совершенным им правонарушением - 175 тысяч гривен.

Михайленко подозревают в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Он якобы снабдил Максима Кривоша автоматом и гранатами.

- Только что Орджоникидзевский районный суд вынес постановление о содержании под стражей контактировавшего с захватчиком заложников в Луцке на 60 суток с правом внесения залога, - отметил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко. - После установления контакта между луцким террористом и жителем Харькова правоохранители провели обыски у подозреваемого. Изъяты три пистолета, гранаты и патроны. Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма. После штурма автобуса, в ходе которого обезумевший захватчик сдался и не оказал сопротивление, видео с президентом было удалено.

Кривошу объявили подозрение в нарушении четырех статей Уголовного кодекса.