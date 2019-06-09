В Харькове рейдеры из Нацкорпуса под надзором полиции избили оператора 24 канала (ВИДЕО)

В Харькове во время рейдерского захвата избили телеоператора

На днях возле торгового центра "Барабашово" в Харькове произошло весьма кровавое и показательное ЧП. Аваковские прихвостни из "Нацкорпуса" пытались силой захватить торговую точку участника АТО, который абсолютно легально ее занимает. Менты при этом бездействовали.

Для разбирательств в конфликте между желающими захватить прибыльную точку подтянули заточенную под это силу - крышуемый министром внутренних дел "Нацкорпус".

Около 50 бойцов занимающейся нелегальными делишками организации приехали к торговому центру, захватили точку, которую арендовал ветеран АТО, а также заблокировали вход в нее.

На защиту владельца помещения прибыли его побратимы, а чтобы аваковских псов не избили, на место ЧП прибыла подмога - глава полиции области Валерий Сокуренко и несколько десятков КОРДовцев. Впрочем, правоохранители просто смотрели за происходящим, пока титушки министра колотили людей.

Пострадал в ходе избиений оператор 24 канала Вадим Макарюк. 33-летнего работника СМИ лупила толпа утырков, тогда как копы просто смотрели, хорошо ли "Нацкорпус" выполняет возложенные на себя функции.

С места съемок молодого человека увезли на карете "скорой". Его состояние стремительно ухудшалось.

По приезду в клинику у пострадавшего диагностировали кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится в реанимации. Сам оператор находится в сознании, но дать полноценные показания не может. После нападения он утверждал, что несколько злоумышленников догнали его возле ТЦ, сбили с ног и избили, предварительно забрав флешку из видеокамеры.

А мусора же имитируют деятельность по расследованию ЧП. Наоткрывали уголовых дел, которые, разумеется не приведут к посадке титушек. Инкриминируют злоумышленникам часть вторую статьи 345-1 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении журналиста", часть первую статьи 171 - "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и часть вторую статьи 187 - "Разбой".

Смотрите видео произошедшего на "Барабашово" онлайн: