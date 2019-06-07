Скандальный пособник Авакова ушел в партию рыгов

Кива стал рыгом

Позиционирующий себя патриотом, не совсем психически здоровый, но верный соратник министра внутренних дел Илья Кива оказался в списках партии "Оппозиционная платформа-За життя", представители которой так старательно помогали российским террористам захватывать Украину.

Более того, уже бывший глава Соцпартии, ушел в политсилу, где рулит кум Путина Виктор Медведчук.

С учетом того, что Илья Кива участвовал в войне на Донбассе и был на стороне Украины, подобный разворот на 180 градусов выглядит очень странным. Впрочем, от одиозного и, судя по всему, не слишком дружащего с головой политика, чего-то подобного можно было ожидать.

Сам же Кива присоединение к антиукраинским регионалам пояснил очень просто, дескать, его политические взгляды совпадают с видением Рабиновича и Медведчука.

- Я принял предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде, - отметил верный друг Авакова.- На очередном съезде мою отставку с поста главы СПУ принял съезд партии.

Примечательно, что теперь у второго по влиятельности человека в стране - Арсена Авакова - есть свой человек в стане регионалов.

И совсем не исключено, что таким образом глава МВД надеется получить прикрытие для себя на случай окончательного сливания Украины под русских.