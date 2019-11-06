В Харькове обстреляли авто активиста. Что произошло? – ФОТО

В Харькове обстреляли авто активиста. Что произошло? – ФОТО

В Харькове неизвестные обстреляли авто активиста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю", - говорится в сообщении правоохранителей.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работала полиция.

Данные о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УКУ "Покушение на убийство").

Напомним, в Харькове у дома "слуги народа" Алексея Кучера сгорело авто. Машина политику не принадлежит, однако по его мнению ему "что-то хотели сказать".