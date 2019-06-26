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В Харькове ночью начали менять название проспекта с Григоренко на Жукова

08:00
Кернес пошел ва-банк - фото 1
Кернес пошел ва-банк

Не отличающиеся патриотизмом городские власти Харькова продолжают гнуть свою сепаратистскую линию, забивая при этом на законы. В ночь на среду, 26 июня, неизвестные подрядчики приступили к выполнению нелегального решения об откате декоммунизации.

Так, на проспекте Григоренко, переименованного Кернесом и его приспешниками на одном из заседаний горсовета, сегодня ночью начали менять таблички с названием топонима.

В Харькове горсовет под рассказы Мураева о неонацизме вернул проспекту имя Жукова

Об инциденте стало известно благодаря одному из местных жителей, который увидел лезущих наверх людей с лестницей, и подумал, что его соседей хотят ограбить. Мужчина вызвал полицию.

Копы разобрались с происходящим. Как оказалось, неизвестные и отказавшиеся представиться люди на белой "Волге" заменили таблички с названием проспекта на домах №17, 19, 21, 23, 31.

Менты приказали им остановить работы до сегодняшнего утра, так что нет сомнений, что днём или ночью замена табличек будет продолжаться. Только вот в светлое время суток подрядчики, которые, как они утверждают, работают по договору, могут столкнуться с местными активистами.

Последние проявят себя совсем не так как аваковские сотрудники и наверняка поспособствуют прекращению беспредела.

Напомним, успешно мимикрировавший под любителя Украины во времена Порошенко Гепа назвал Жукова "генералом победы" и пообещал восстановить памятник после того, как монумент снесли во время сепар-сходки партии Кернеса и Труханова.

Как известно, Георгий Жуков может по праву считаться одним из самых кровавых полководцев СССР. Фронтовым прозвищем у маршала было "Катафалк" или "Мясник", и совсем не просто так. Он приказывал массово расстреливать солдат Красной армии, которые попадали или сдавались в плен. Кроме того, в 1954-м году благодаря прославленному военному деятелю в результате военных учений 60 тысяч мирных граждан попали под воздействие ядерного оружия и заболели лучевой болезнью. Тогда советский бомбардировщик сбросил на территорию Тоцкого полигона ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте.

 

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Геннадий Кернес Харьков Сепаратизм Декоммунизация Новости Украина
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