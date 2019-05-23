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Коломойский заявил о слиянии с Кернесом и Трухановым

21:00
Коломойский реформирует группу "Возрождение" в составе с Трухановым и Кернесом - фото 1
Коломойский реформирует группу "Возрождение" в составе с Трухановым и Кернесом

Некогда считающийся проукраинским олигархом Игорь Коломойский сдружился с владельцем российского паспорта Геннадием Трухановым, а также с перекрасившимся на словах мэром Харькова Геннадием Кернесом. И намерен помогать им укреплять свое влияние.

В интервью "Украинской правде" посадивший в президентское кресло своего человека Игорь Коломойский заявил о том, что ведет консультации с представителями нового всеукраинского политического проекта.

Приватбанк пожаловался США на Коломойского

Назвал вернувшийся из бегов олигарх эту политсилу "партией мэров". Создают ее откровенные патриоты на людях, но сепары в делах и душе Кернес и Труханов.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров... Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешны? "Возрождение" было на президентских выборах, вступило благородно, до 1%, отметил Коломойский. - В новый проект войдут части "Воли народа", группа "Возрождение", а также партия Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Свое непосредственное участия в группе "Возрождение" экс-владелец "Привата" отрицает, поясняя работу с депутатами "консультациями".

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.

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Игорь Коломойский НБУ Геннадий Труханов Геннадий Кернес Харьков Одесса Новости Украина
Украинская правда
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