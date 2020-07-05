В Греции задержали 17 украинцев, которые несмотря на запрет прилетели на отдых (ВИДЕО)

Украинцы надеялись отдохнуть в Греции и забили на запреты

В Евросоюзе действует запрет на въезд граждан третьих стран из-за пандемии коронавируса, но многие туристические компании и жаждущие несмотря ни на что отдохнуть украинцы на такие "условности" решили внимание не обращать.

Вечером в субботу, 4 июля, в аэропорту Афин правоохранители задержали 17 слишком хитрых и безалаберно относящихся к карантинным ограничениям украинцев, которые прибыли в Грецию рейсами авиакомпаний Wizz Air и Ryanair.

Сначала им запретили въезд в страну, а после - и вовсе задержали. В итоге 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет отправились в камеры.

Как утверждают туристы-неудачники, их пытались заставить подписать согласие на депортацию, но после отказа - вывезли в полицейский участок и разместили в изоляторе.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов. После - отпустили на паспортный контроль и выпустили из страны. А уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и задержали. Пока мы были в аэропорту нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - заявил один из пассажиров.

Теперь же украинцы, которые не могли не знать о том, что для граждан нашей страны въезд на территорию Евросоюза запрещен, находятся в неволе и жалуются на плохие условия содержания. Им не предоставляют еду и воду, а в туалетах нет мыла и бумаги.

Утром в воскресенье, 5 июля, задержанные связывались с консулом, который пояснил им, что права на выезд из страны они не имели, поэтому должны возвращаться в страну теми же рейсами. Правда, это будет возможно только во вторник.

Как известно, с 1 июля в ЕС открыли возможность въезда для граждан тех стран, где борьба с коронавирусом находится на должном уровне. Украина с постоянными антирекордами, недоверием Европы к официальной статистике властей и отсутствием карантинных ограничений, в этот перечень не попала. Тем не менее, несмотря на существующие запреты, украинские пограничиники выпускают граждан в страны-члены ЕС, а турфирмы продают путевки.