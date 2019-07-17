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В годовщину MH17: Путин подписал указ о раздаче гражданства РФ всем жителям Донбасса

20:20
Путин якобы собрался раздавать паспорта России жителям всего Донбасса - фото 1
Путин якобы собрался раздавать паспорта России жителям всего Донбасса

В среду, 17 июля, главарь страны-террориста снова цинично показал всему миру пренебрежение международным правом. Причем сделал он это, зная, что абсолютно ничего за очередное совершенное преступление ему не будет.

Документ, свидетельствующий о том, что Россия будет якобы предоставлять гражданство всем желающим среди жителей Донецкой и Луганской областей, а не только "ДНР" и "ЛНР", появился сегодня на портале правовой информации РФ.

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Фактически это значит, что каждый ватник, который думает, что при получении паспорта с двуглавой курицей, ему насыпят денег, сможет обратиться к террористам с просьбой дать ему гражданство.

На деле же паспорта России выдают далеко не всем даже среди жителей ОРДЛО - эта акция является ничем иным, кроме показательного нарушения международных законов, попыткой сделать из собственных головорезов ВС РФ "бывших украинцев", а также увеличением поводов для продолжения масштабной агресии. Ведь именно при убийстве жителей Донбасса путинские оккупанты могут задним числом рисовать им паспорта России и говорить о том, что "Украина убивает их сограждан".

Более того, важна и дата подписания указа - 17 июля, в день годовщины совершения русскими ужаснейшего преступления. Этим ВВХ показывает свое наплевателькое отношение ко всему миру, мол, делаю все, что захочу, а мне за это ничего не будет.

 
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Россия война на Донбассе терроризм Донецкая область Луганская область Владимир Путин Новости Украина
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