СБУ задержала водителя, который перевозил сбивший MH17 "Бук"

Водитель гонявшего "Бук" по Донецкой области трейлера сидит в тюрьме

В среду, 17 июля, сотрудники Службы безопасности Украины отчитались об очередной блестяще проведенной спецоперации, касающейся расследованию гибели пассажиров рейса Малайзийских авиалиний.

Водителя тягача, который возил "Бук" по оккупированной русскими территории, как оказалось, задержали уже давно. Террористу даже успели впаять срок, но сотрудники Службы о подобном прорыве в расследовании до сих пор умалчивали.

Сегодня же в ходе брифинга заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил о том, что водитель находится в местах не столь отдаленных.

Сотрудник спеслцжбы показал сделанную свидетелями перевозки "Бука" видеозапись, благодаря которой следователи сумели выйти на водителя:

- Мы установили, кому принадлежит трейлер, выяснили личность боевика, который увез его с автопредприятия в Донецке. И через три года нам удалось это лицо задержать. В момент пересечения границы на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине.

Фамилию осужденного Маяков не назвал, но наверняка террорист проходит свидетелем по делу о крушении "Боинга", ведь приказ о переброске "Бука" к месту запуска отдавали непосредственно русские. А исходил он из Кремля.