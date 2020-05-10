В Гималаях устроили жесткий бой военные Индии и Китая

Китай провоцирует стычки с Индией

В субботу, 9 мая, на границе с индийской провинцией Сикким произошла перестрелка между военными КНР и Индии. Конфликт может привести к серьезному ухудшению отношений между странами, а также к возможным боевым действиям в регионе.

Как утверждают журналисты издания The Times of India, которые ссылаются на источники, в результате стычки с обеих сторон много раненых солдат.

- Известно о ранении четырех бойцов Вооруженных сил Индии и семи китайских военнослужащих с дугой стороны, - отметили собесебники СМИ. - Конфликт пытаются решить на месте без привлечения центральной власти. Войска решают такие вопросы совместно с установленными протоколами. Такой инцидент произошел впервые за долгое время.

Причина стычки в данный момент остается неизвестной. По некоторым данным, из-за ссоры солдат на тему спорных территорий между странами завязался сначала словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В итоге бойцы, отбросив огнестрельное оружие, начали лупить друг друга, а затем - кидаться камнями. Всего в столкновении принимали участие около 150 человек.

Официальных заявлений по этому поводу ни Нью-Дели, ни Пекин пока не совершали. Скорее всего, ситуацию обе власти будут просто пытаться замять, поскольку разруливать конфликт и уступать друг другу ни одной из стран не выгодно, а объявлять войну и проводить какие-либо более-менее серьезные военные операции - и подавно.

Примечательно, что стычки между китайскими и индийскими военными не являются новинкой. Последнее столкновение с драками и использованием камней случилось три года назад в провинции Ладакх.

Как известно, территориальный спор меду Индией и Китаем обострился в 2017-м, когда Китай начал строительство дороги на территории, прилегающей к штату Сикким. Нью-Дели объявил Пекин в нарушении статуса-кво в регионе, и отправил своих военных создавать помехи строительству.

Противостояние военных без применения боевого оружия длилось больше 70 дней.

А вот в прошлом году политики обеих стран объявили о намерениях избегать конфликтных ситуаций. Впрочем, судя по всему, теперь китайцы снова решили снова провоцировать Индию на более активные действия.