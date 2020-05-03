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США прямо обвинили Китай в распространении коронавируса

19:50
Майк Помпео назвал виновника пандемии - фото 1
Майк Помпео назвал виновника пандемии / Twitter

Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире общеамериканского телеканала ABC сделал громкое заявление, возложив на Китай ответственность за пандемию коронавируса SARS-CoV-2.

По словам Майка Помпео, Администрация США имеет доказательства того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане.

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"Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском городе Ухань”, - заявил глава американского Госдепа.

Более того, по словам Помпео, это далеко не первый случай: "Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, что не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир испытал влияние вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории".

Интервью Майка Помпео ABC 3 мая 2020:

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Оно должно продолжать делать это и проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что есть значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - добавил он.

На вопрос о том, был ли, по его мнению, вирус создан искусственно, Помпео ответил: "По всей видимости, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе".

Напомним, ранее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянс "Пяти глаз" (Five Eyes) подготовили досье, где указано, что Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса, сделав "нападение на международную прозрачность", унесшего сотни тысяч жизней.

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УНН
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