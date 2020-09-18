В ГБР расследуют слив "дела вагнеровцев" как разглашение гостайны

Соколов рассказал о работе ГБР по делу вагнеровцев

Из-за передачи секретных данных людьми из Офиса президента в Государственном бюро расследований открыли уголовное дело. Правда, никакого толку в работе детективов в этом направлении не будет, поскольку ГБР фактически подчиняется Банковой.

В интервью изданию "Цензор.Нет" исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов рассказал о том, что в его ведомстве занимаются делом о возможном сливе спецоперации по задержанию военных преступников из ЧВК "Вагнера".

- Если спецслужбы проводили секретную операцию, о которой стало известно, в том числе иностранцам, речь идет о разглашении государственной тайны, - отметил севший на место главы госбюро после ухода Венедиктовой деятель. - Если утечка информации произошла от кого-то, кто якобы участвовал в совещании по операции в Офисе президента в июле, то по подследственности они являются субъектами ГБР. На сегодняшний день ни один из сотрудников спецслужб не дал показаний по делу.

Почему в рамках уголовного дела, которое муссируется в обществе уже не одну неделю, правоохранители еще не провели допросов действующих лиц, неизвестно. Впрочем, судя по деятельности ГБР, руководство страны явно не будет требовать от детективов по настоящему расследовать производство, поскольку иначе они выйдут на них же.

Напомним, судя по существующим документам, в августе этого года СБУ и Главное управление разведки проводили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"-участников военных преступлений на территории Украины.

Однако планы правоохранителей якобы были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками. Официально на Банковой рассказывают о том, что никакой операции не было, но существуют доказательства обратного.

Чтобы следственная комиссия была создана, ее проект должен набрать кворум в ВР, но "слуги народа" наверняка будут противодействовать расследованию действий своей верхушки.