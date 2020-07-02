В ГБР пообещали вернуть незаконно похищенные следаками у военных детали ЗРК

21:40 02 июля,

В ГБР фактически признались в незаконном изъятии деталей ЗРК

Руководство государственного бюро расследований признались в том, что их подчиненные незаконно забрали из воинских частей Воздушных сил ВСУ важнейшие приборы для зенитно-ракетных комплексов.

Отреагировали на зашквар в ГБР лишь после того, как скандал начал набирать обороты, а о нем написали почти все СМИ страны.

Как оказалось, от причастности к действиям следаков руководство госбюро решило быстро откреститься, ведь они вывели из строя семь зенитно-ракетных комплексов противоракетной обороны, которые охраняют украинское небо в нескольких регионах, что попахивает целенаправленной диверсией.

Вечером в четверг, 2 июля, на официальном сайте ГБР появилось заявление, в котром сказано, что доблестные подчиненные Соколова-Бабикова должны были проводить только осмотр военной техники. При этом в ведомстве признались, что детективы незаконно изъяли приборы наведения ракет на цель.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистронов). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одной из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня".

Более того, в ГБР объявили о том, что будут проводить служебное расследование действий детективов, которое "даст оценку правомерности действий сотрудников".

Примечательно, что пост, опубликованный на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook о резонансном зашкваре ГБР вскоре был удален из соцсети.