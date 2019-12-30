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Адвоката Януковича сделали заместителем главы ГБР

11:00
Беспринципный экс-прокурор и адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР - фото 1
Беспринципный экс-прокурор и адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР

После ухода Романа Трубы на место руководителя Государственного бюро расследований назначили еще одну соратницу Портнова из Зе команды Ирину Венедиктову, а ее заместителем посадили защитника режима Януковича.

Реванш рыгов и пророссийских деятелей стремительно несется по всей Украине. Адвокат, который защищал Яныка по делам Майдана, бывший прокурор Александр Бабиков стал замглавы Государственного бюро расследований и будет заниматься расследованием производств о расстреле Небесной сотни.

Трубу прорвало: Зеленский уволил директора ГБР и назначил на его место "слугу народа"

Соответствующую информацию обнародовала на своей странице в Facebook адвокат семей погибших активистов Майдана Евгения Закревская.

"Бабиков - адвокат Януковича в делах по Майдану. И Кобзаря - его охранника. И теперь он замглавы ДБР - органа, который будет расследовать эти дела", - отметила юрист.

По некоторым данным, о новоназначенный правоохранитель перед получением должности проходил собеседование у Владимира Зеленского.

Адвокатом Бабиков стал лишь в 2017-м году, когда решил проявить верх беспринципности и ушел в фирму Aver Lex, которая защищала Януковича и часть его режима.

До этого выпускник харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого был заместителем начальника управления в ГПУ. До Майдана он возглавлял в Харьковской областной прокуратуре управление надзора за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

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Виктор Янукович адвокат Евромайдан расстрел Майдана ГБР Новости Украина
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