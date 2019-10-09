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В Европей работает сверхсекретное подразделение ГРУ

10:40
Подрывной деятельностью в Европе занимается элита российского ГРУ - фото 1
Подрывной деятельностью в Европе занимается элита российского ГРУ

Разведчики западных стран ранее рассматривали попытку госпереворота в Черногории, атаку в Солсбери и другие преступления русских в странах Европы как отдельные эпизоды. Теперь же они пришли к выводу, что в ЕС работает целое подразделение ГРУ РФ.

Цель группы, которую в Кремле называют подразделением 29155, - дестабилизация Европы. Занимаются террористы этим как минимум 10 лет.

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По данным журналистов американского издания The New York Times, путинские боевики, причастные к попытке государственного переворота в Черногории, дестабилизации в Молдове и использовании нервно-паралитического вещества "новичок" против болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, а также Сергея Скприпаля, являются не просто отдельно взятыми бойцам Главного разведывательного управления России, а специально отведенной под работу в ЕС группировке.

Входят в это сверхсекретное элитное подразделение кадровые и высоко профессиональные террористы, которых натаскивали на ведение подрывной деятельности, заказные убийства, а также различного рода диверсии.

О существовании группировки ГРУ, как утверждают источники NYT, разведчики узнали относительно недавно, хотя свидетельствует все о том, что работали боевики в Европе очень даже долго.

Подразделение 29155 дислоцируется в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в Москве.

Как известно, один из исследователей группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что боевики Мишкин и Чепига, которые участвовали в атаке в Солсбери, захватывали админздания на Донбассе во время так называемой "русской весны".

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ГРУ Евросоюз Россия терроризм Боевики война Новости Украина
The New York Times
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