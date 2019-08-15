война на Донбассе Юрий Грымчак Однажды в Голливуде Партия Слуга народа Владимир Зеленский

Британия заявила о новом пострадавшем от "Новичка" в Солсбери

19:00
В Солсбери от "Новичка" пострадал полицейский - фото 1
В Солсбери от "Новичка" пострадал полицейский

Спустя более чем год после применения химического оружия в Великобритании путинскими террористами Скотланд-Ярд заявил об еще одной жертве атаки ГРУшников.

По данным издания Evening Standard, воздействию смертоносного вещества помимо Скрипалей и Дон Стерджес в результате нападения РФ подвергся еще и офицер полиции Уилтшира.

Полиция Британии изучает причастность Путина к отравлению Скрипалей

По словам правоохранителей, коп вернулся на работу вскоре после отравления и получения всей необходимой медицинской помощи.

"Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года", - отметили источники издания.

Сразу после того, как полицейский почувствовал недомогание, у него были взяты образцы анализов. Только по одному из них было подтверждение отравления "Новичком".

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Отравление Скрипалей терроризм Великобритания химическое оружие Новости Мир
Evening Standard
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские что-то задумали с Курильскими островами - фото 1
Россия готова отдать Японии часть Курил
20:20
Грымчаку шьют мошенничество - фото 1
В НАБУ рассказали подробности дела Грымчака
17:00
Радиация из Архангельской области достигла Норвегии - фото 1
Российские недоракеты привели к радиационному загрязнению Европы
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...