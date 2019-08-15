Британия заявила о новом пострадавшем от "Новичка" в Солсбери

В Солсбери от "Новичка" пострадал полицейский

Спустя более чем год после применения химического оружия в Великобритании путинскими террористами Скотланд-Ярд заявил об еще одной жертве атаки ГРУшников.

По данным издания Evening Standard, воздействию смертоносного вещества помимо Скрипалей и Дон Стерджес в результате нападения РФ подвергся еще и офицер полиции Уилтшира.

По словам правоохранителей, коп вернулся на работу вскоре после отравления и получения всей необходимой медицинской помощи.

"Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года", - отметили источники издания.

Сразу после того, как полицейский почувствовал недомогание, у него были взяты образцы анализов. Только по одному из них было подтверждение отравления "Новичком".

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.