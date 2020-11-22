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В Эстонии министра уволили за то, что возила детей в школу на служебном авто

10:27
Майлис Репс пострадала из-за детей - фото 1
Майлис Репс пострадала из-за детей

В самой успешной стране из тех, что раньше были частью СССР, произошел показательный случай, который вряд ли когда-либо был возможен в Украине, где коррупция уже давно стала синонимом государства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила министра образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях.

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Репс возила своих шестерых несовершеннолетних детей на служебной машине в школу и кружки. Это узнали СМИ, в результате чего возник скандал.

«Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения», - написала Репс в социальных сетях.

Чиновница подала в пятницу заявление об отставке. В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление Репс.

Премьер-министр Юри Ратас выразил сожаление, что правительство покинет «по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр».

Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра.

Отмтеим, что в Украине преступление Репс вообще не считается по понятием чиновничества таковым. Например, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко организовывал таким образом свой день рождения - гостей возили служебные авто и охраняли государственные телохранители. Не далеко ушли и представители нынешней власти, считающие государственное личным, а потому не боящиеся закупать за бюджетные средства элитные авто и не бояться увольнения.

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