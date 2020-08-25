Сфабрикованное ментами дело Шеремета рассмотрит суд присяжных

Андрея Антоненко продолжают удерживать в застенках СИЗО

Вечером во вторник, 25 августа, Шевченковский райсуд Киева в очередной раз продлил незаконный арест бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, а также принял решение слиться с рассмотрения заведомо провального дела по существу.

Сегодня служители Фемиды объявили о том, что действие меры пресечения для всех троих подозреваемых должно длиться до 23 октября.

"Риффмастера" при этом оставили под стражей, Яну Дугарь - под залогом в 168 тысяч гривен, а Юлию Кузьменко - под домашним арестом. Адекватно аргументировать необходимость пребывания Антоненко в СИЗО прокуроры, разумеется не смогли. А судьи не задавали им лишних вопросов и никоим образом не пытались установить хотя бы одно реальное доказательство причастности подозреваемого к преступлению.

Впрочем, всем уже давно очевидно, что никто из проходящих по делу преступления не совершал, а даже косвенные доказательства были подтасованы и притянуты за уши.

Кроме того, судьи фактически расписались в том, что не хотят даже начинать рассмотрение этого политически мотивированного дела по существу, поскольку законного в нем нет совершенно ничего.

Первое заседание суда присяжных состоится уже 4 сентября.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.