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Сфабрикованное ментами дело Шеремета рассмотрит суд присяжных

Вчера, 23:00
Андрея Антоненко продолжают удерживать в застенках СИЗО - фото 1
Андрея Антоненко продолжают удерживать в застенках СИЗО

Вечером во вторник, 25 августа, Шевченковский райсуд Киева в очередной раз продлил незаконный арест бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, а также принял решение слиться с рассмотрения заведомо провального дела по существу.

Сегодня служители Фемиды объявили о том, что действие меры пресечения для всех троих подозреваемых должно длиться до 23 октября.

Мусора незаконно следили за активистами под предлогом раскрытия дела Шеремета

"Риффмастера" при этом оставили под стражей, Яну Дугарь - под залогом в 168 тысяч гривен, а Юлию Кузьменко - под домашним арестом. Адекватно аргументировать необходимость пребывания Антоненко в СИЗО прокуроры, разумеется не смогли. А судьи не задавали им лишних вопросов и никоим образом не пытались установить хотя бы одно реальное доказательство причастности подозреваемого к преступлению.

Впрочем, всем уже давно очевидно, что никто из проходящих по делу преступления не совершал, а даже косвенные доказательства были подтасованы и притянуты за уши.

Кроме того, судьи фактически расписались в том, что не хотят даже начинать рассмотрение этого политически мотивированного дела по существу, поскольку законного в нем нет совершенно ничего.

Первое заседание суда присяжных состоится уже 4 сентября.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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