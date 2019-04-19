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ЕС не считает дебаты на НСК Олимпийский дебатами

19 апреля, 18:00
Мингарелли недоволен тем, что Зеленский избегает дебатов - фото 1
Мингарелли недоволен тем, что Зеленский избегает дебатов

Европейские политики, как впрочем и большинство жителей Украины, хотели бы услышать от кандидата в президенты с огромным рейтингом конкретику. Тем не менее, кандидаты до самого конца намерены идти путем устраивания шоу и развлекухи.

О своем видении ситуации в пятницу, 19 апреля, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Минагрелли во время выступления перед наблюдателями из Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO.

В ЦИК перенесли время официальных дебатов, но Зеленский отказался приходить

По его словам, европейский политики очень сожалеют, что перед вторым туром так и не пройдут настоящие дебаты. А то, что будет проходить сегодня на НСК "Олимпийский", судя по всему, даже с большой натяжкой диалогом между двумя политиками не назовешь. Тут - и желание Зеленского сделать шоу, и четкая позиция петлять от серьезных вопросов, чтобы не "посыпаться".

- По моему мнению, отсутствие серьезных дебатов - это неуважение к избирателям. Кандидаты должны согласиться на проведение серьезной дискуссии, чтобы избиратели были обеспечены информацией о политических ориентирах претендентов, - высказал свое мнение Мингарелли.

Как известно, сразу после объявления результатов экзитполов Порошенко позвал скрывающегося от журналистов и общества оппонента на дискуссию, чтобы вывести его на свет и показать, насколько "плавает" артист в социально-политических и экономических вопросах. При этом сам Порошенко начал вести себя как Зеленский, то есть - шоуменствовать.

Но в штабе Зеленского лишь 3 апреля решили опубликовать приглашение действующего президента на НСК "Олимпийский" "для дебатов", а также поставили ряд условий. Порошенко их выполнил, но Зеленский каждый раз находил отмазки, чтобы не играть по установленным самим собою правилам.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко дебаты Выборы президента 2019 Новости
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