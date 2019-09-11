В элитной Пуще Водице местные жители устроили массовую драку с копами (ВИДЕО)

Жители Пущи Водицы поколотили копов

В популярном для отдыха киевлян и считающемся элитным поселке Пуща Водица сегодня произошло настоящее ЧП. Местные жители мешали коммунальщикам снести незаконно возведенные беседки, а когда на подкрепление "Благоустройства" приехали патрульные, все и вовсе закончилось массовой дракой.

По данным активистов паблика "Киев оперативный", инцидент случился на озере Карачун в северо-западной части поселка, который включен в Оболонский район столицы.

Как утверждают сами местные жители, коммунальщики, которые прибыли для демонтажа беседок, действовали "незаконно". Тем не менее, "Киевблагоустройство" зачастую просто так не приезжает, поэтому работники компании настаивали на сносе беседок. Постоянно здесь отдыхающие же были этим фактом недовольны, и всячески пытались препятствовать представителям государственного предприятия.

На помощь коммунальщикам приехали полицейские, но их присутствие никак на ситуацию не повлияло. Напротив, агрессивные мужчины набросились на патрульных и работников "Киевблагоустройства" с кулаками.

В итоге паковать беспредельщиков из числа местных пришлось спецназовцам. Прибывшие на место бойцы КОРДа с автоматами весьма оперативно подавили бунт, после чего коммунальщики смогли продолжить работу.

Смотрите видео драки жителей Пущи Водицы с полицейскими онлайн: