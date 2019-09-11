Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

В элитной Пуще Водице местные жители устроили массовую драку с копами (ВИДЕО)

23:00
Жители Пущи Водицы поколотили копов - фото 1
Жители Пущи Водицы поколотили копов

В популярном для отдыха киевлян и считающемся элитным поселке Пуща Водица сегодня произошло настоящее ЧП. Местные жители мешали коммунальщикам снести незаконно возведенные беседки, а когда на подкрепление "Благоустройства" приехали патрульные, все и вовсе закончилось массовой дракой.

По данным активистов паблика "Киев оперативный", инцидент случился на озере Карачун в северо-западной части поселка, который включен в Оболонский район столицы.

Бывший и нынешний: в ресторане в центре Киева подрались нардепы разных созывов

Как утверждают сами местные жители, коммунальщики, которые прибыли для демонтажа беседок, действовали "незаконно". Тем не менее, "Киевблагоустройство" зачастую просто так не приезжает, поэтому работники компании настаивали на сносе беседок. Постоянно здесь отдыхающие же были этим фактом недовольны, и всячески пытались препятствовать представителям государственного предприятия.

На помощь коммунальщикам приехали полицейские, но их присутствие никак на ситуацию не повлияло. Напротив, агрессивные мужчины набросились на патрульных и работников "Киевблагоустройства" с кулаками.

В итоге паковать беспредельщиков из числа местных пришлось спецназовцам. Прибывшие на место бойцы КОРДа с автоматами весьма оперативно подавили бунт, после чего коммунальщики смогли продолжить работу.

Смотрите видео драки жителей Пущи Водицы с полицейскими онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
полиция драка спецназ Киев Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Этьен де Понсен рассказал о подготовке ко встрече "нормандской четверки" - фото 1
Посол Франции назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"
22:20
Цемах значится в уголовном деле в статусе подозреваемого - фото 1
Цемах был подозреваемым: Нидерланды обвинили Украину в выдаче русским убийцы рейса MH17
18:20
Боевики из Донецка хотят вернуть себе украинские паспорта - фото 1
У боевиков "ДНР" началась паника из-за "потепления" между Кремлем и Киевом
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
08 сентября, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...