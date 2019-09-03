Бывший и нынешний: в ресторане в центре Киева подрались нардепы разных созывов

Депутаты устроили экшн в ресторане

Экс-представитель "Батькивщины" в разогнанном парламенте восьмого созыва Руслан Богдан начал кулаками выяснять отношения с нынешним народным избранником от "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым.

Инцидент случился в послеобеденное время в одном из элитных ресторанов столицы на Днепровском спуске.

Как утверждают источники издания "УНН" в правоохранительных органах, нардепы восьмого и девятого созывов что-то не поделили, прямо в зале заведения. Не став выходить на улицу для разборок, Богдан и Алексеев накинулись друг на друга с кулаками. Как власть имущие не достали свои наградные стволы и не устроили более масштабную движуху, остается только догадываться.

Судя по всему, сторонник Тимошенко оказался сильнее, поскольку у представителя переименованной БПП диагностировали перелом ребра, а также многочисленные ушибы головы и туловища.

На месте ЧП работали сотрудники полиции, но нардепы от дачи показаний и написания заявлений отказались.

Впрочем, из-за телесных повреждений Алексеева правоохранители могут открыть уголовное дело. Предварительная квалификация преступления - статья 296 УК Украины - "Хулиганство".

Напомним, недавно обозванный Зеленским чертом бориспольский чиновник Ярослав Годунок накинулся с кулаками на активиста и знатно поколотил его.