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В "ДНР" выпустили марки со Сталиным – ФОТО

13:49
В Донецке выпустили марки со Сталиным – ФОТО - фото 1
В Донецке выпустили марки со Сталиным – ФОТО

В "ДНР" предприятие "Почта Донбасса" выпустило марку с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, марка с ликом вождя открыла филателистическую серию "Великие люди". На данный момент изготовлено 16 тыс. экземпляров по цене 39 руб/шт.

По мнению "Почты Донбасса", "Сталин был Величайшим, а не имеющим себе равных в мире, диктатором".

В 'ДНР' выпустили марки со Сталиным – ФОТО - фото 193005

"Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты мы приурочили ко дню рождения Иосифа Виссарионович Сталина. 18 декабря 2019 года ждем всех коллекционеров в специализированна магазине", - подчеркнули делки и добавили, что помимо марок все желающие могут приобрести конверты с генсеком.

В 'ДНР' выпустили марки со Сталиным – ФОТО - фото 193007

Немного истории

Иосиф Сталин (1879-1953) - советский диктатор. Добился вершин власти в СССР в конце 20-х гг. XX в. Занимая должность генерального секретаря компартии, провел чистку партийных рядов от старой гвардии (Зиновьев, Каменев, Орджоникидзе, Троцкий и пр.) и укрепил свою власть с помощью молодых кадров (пример: Хрущев).

В 1929 по инициативе Сталина было создано Главное управление лагерей (печально известный ГУЛАГ). С конца 20-х проводил форсированную политику коллективизации, которая привела к миллионам жертв.

Наступившие 30-е стали синонимом массовых репрессий. Чистка рядов Красной армии явилась одной из причин отступления войск СССР и катастрофических поражений летом 1941 г. После войны режим Сталина намного мягче не стал. 5 марта 1953 года тиран умер в луже собственной мочи (по воспоминаниям Хрущева). Одна из версий смерти тирана - отравление.

Никита Хрущев, захватив власть, начал проводить политику развенчания культа Сталина (XX cъезд КПСС). После отставки Никиты Сергеевича в 1964 начался обратный процесс, призванный реабилитировать образ усатого вождя. Однако в конце 80-х с проведением политики «Гласности» начали снова раздаваться голоса о преступлениях Сталина.

90-е гг принесли России глубокий экономический и политический кризис. Потребность в "сильной руке" привела к окончательной реабилитации диктатора в глазах жителей РФ.

Напомним, "победобесие 2019": как это было – яркие ФОТО.

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