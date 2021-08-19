В добру путь: ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
Привіт, Євросоюз
У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам.
Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації.
Нагадаємо, що між Україною та ЄС діє Безвіз, але він був суттєво обмежений через COVID-19. Це завдало важкого удару туристичній індустрії та обмежило хвилю трудової міграції з України. Виникла ситуація, коли цілі галузі в ЄС, де задіяні українці, фактично зупинились.
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