В добру путь: ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

Привіт, Євросоюз

У Європейському союзі офіційно визнали українські сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". Вони відповідають європейським нормам.

Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, що між Україною та ЄС діє Безвіз, але він був суттєво обмежений через COVID-19. Це завдало важкого удару туристичній індустрії та обмежило хвилю трудової міграції з України. Виникла ситуація, коли цілі галузі в ЄС, де задіяні українці, фактично зупинились.