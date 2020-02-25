В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция провела захват преступников – ФОТО, ВИДЕО

В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция объявила охоту на преступников – ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

ЧП приключилось на ул. Титова возле остановки общественного транспорта. По данным источников, у обочины остановились два автомобиля Mercedes G-class; позже на место подъехал на Toyota Land Cruiser.

Раздалась стрельба. В результате конфликта пострадали три человека: у двоих зафиксировали ранение ног, у третьего – ранение шеи.

Для поимки преступников полиция ввела план "Сирена". После тщательных поисков, сотрудники розыска и КОРД обнаружили во дворе авто злоумышленников и провели их задержание.

По предварительной информации, злоумышленники покушались на Вахидова Эльтона – экс-бизнесмена, который ранее занимался розничной торговлей табачными изделиями.

О вероятной причине покушения пока ничего не сообщается. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, в Донецке боевик расстрелял 4 человек и самоустранился.