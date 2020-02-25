Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция провела захват преступников – ФОТО, ВИДЕО

10:46
В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция объявила охоту на преступников – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция объявила охоту на преступников – ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка. Есть пострадавшие.

В Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

ЧП приключилось на ул. Титова возле остановки общественного транспорта. По данным источников, у обочины остановились два автомобиля Mercedes G-class; позже на место подъехал на Toyota Land Cruiser.

В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция провела захват преступников – ФОТО, ВИДЕО - фото 196324

Раздалась стрельба. В результате конфликта пострадали три человека: у двоих зафиксировали ранение ног, у третьего – ранение шеи.

В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция провела захват преступников – ФОТО, ВИДЕО - фото 196323

Для поимки преступников полиция ввела план "Сирена". После тщательных поисков, сотрудники розыска и КОРД обнаружили во дворе авто злоумышленников и провели их задержание.

В Днепре стреляли в бизнесмена, полиция провела захват преступников – ФОТО, ВИДЕО - фото 196321

По предварительной информации, злоумышленники покушались на Вахидова Эльтона – экс-бизнесмена, который ранее занимался розничной торговлей табачными изделиями.

О вероятной причине покушения пока ничего не сообщается. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, в Донецке боевик расстрелял 4 человек и самоустранился.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Днепр Национальная полиция Новости Украина
Информатор Днепр
powered by lun.ua
Другое на тему
"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе - фото 1
"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе
12:46
Чорновол объявили подозрение: Раскрыты детали - фото 1
Чорновол объявили подозрение: Раскрыты детали
11:20
Украинцы отказались от эвакуации с Diamond Princess - фото 1
Украинцы отказались от эвакуации с "Diamond Princess"
09:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00