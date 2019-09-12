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В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО. Что творится? – ФОТО

09:10
В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО, Что творится? – ФОТО - фото 1
В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО, Что творится? – ФОТО

В Днепре прогремел дикий скандал: местные коммунальщики сняли украинские флаги с могил воинов АТО.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным источника, стяги над могилами АТОшников были установлены гражданскими активистами.

В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО. Что творится? – ФОТО - фото 187578

Было

Однако местные власти остались недовольны и предпочли снять флаги.

В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО. Что творится? – ФОТО - фото 187577

Стало

Будто бы для их сохранности. Вот что сказала по этому поводу глава департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова:

"За всеми этими могилами следит КП "Ритуальные услуги" и администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя".

Однако такое оправдание удовлетворило далеко не всех.

В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО. Что творится? – ФОТО - фото 187575

Осознавая серьезность ситуации, Дмитрова попыталась оправдаться.

"(Дмитрова - прим. ред.) судорожно ищет контакты семей погибших и им звонит, рассказывает, что все волонтеры и ветераны проплаченные и пиарятся перед какими-то выборами, только она хорошенькая и все годы работает для них. Вопрос, как же она работает, когда телефонов семей нет, а пишет им в личку и еще просит семьи дать контакты других семей и в закрытом чате "Верное Сердце" написать, что все волонтеры и бойцы проплаченные. На заявления родственников погибших вернуть флаги отвечает отказом, потому что над могилами ветер", - написал в Facebook пользователь сети Анатолий Виногродский.

В Днепре сняли флаги с могил воинов АТО. Что творится? – ФОТО - фото 187591

Вопреки заявлениям Дмитровой, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова уже пообещала взять ситуацию в свои руки и вернуть все стяги на место.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона" Донбасс "были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса". Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - заявила активистка.

Напомним, слуга народа "выдворит американцев из Украины". Для "доверия" Донбасса - СМИ.

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АТО флаг Украины Днепр Новости Украина
Радио Свобода
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