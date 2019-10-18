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В Днепре расстреляли авто, водитель погиб (ФОТО)

09:00
В Днепре убили 27-летнего Армена Багдасаряна - фото 1
В Днепре убили 27-летнего Армена Багдасаряна

Вечером в пятницу, 17 октября, в областном центре на улице Набережная Заводская произошло убийство. Неизвестные открыли огонь по "Мерседесу" из помповых ружей, после чего попытались скрыться с места ЧП.

Копам удалось оперативно задержать стрелков, так что на этот раз убийцы могут реально сесть.

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Водитель элитного "Мерса" получил не совместимые с жизнью ранения. Ему было всего 27. В полиции фамилию жертвы не называют.

В Днепре расстреляли авто, водитель погиб (ФОТО) - фото 189722

По данным местных СМИ, погибшим оказался бизнесмен Армен Багдасарян. У молодого человека была назначена встреча в одном из крутых ресторанов поблизости с местом преступления. То ли во время нее, то ли после, молодой человек вступил в конфликт с группой людей, после чего попытался уехать, но за ним устроили охоту.

Автомобилю прострелили три колеса, изрешетили капот и ветровое стекло. Уже после остановки молодого человека расстреляли практически в упор.

В Днепре расстреляли авто, водитель погиб (ФОТО) - фото 189723

-Подозреваемые были доставлены в отделение полиции.С ними проводятся первоочередные следственные действия, - отметил начальник полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко.

В Днепре расстреляли авто, водитель погиб (ФОТО) - фото 189758

В Днепре убит бизнесмен, орудие убийства

В Днепре расстреляли авто, водитель погиб (ФОТО) - фото 189759

На месте преступления работали следователем а также руководство городской и областной полиции.

По факту убийства открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

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Днепр убийство уголовное дело полиция расстрел Новости Армен Багдасарян
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