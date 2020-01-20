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На Закарпатье 9 человек попали в ДТП, среди них дети – ФОТО

10:39
На Закарпатье 9 человек попали в ДТП, среди них дети – ФОТО - фото 1
На Закарпатье 9 человек попали в ДТП, среди них дети – ФОТО

В воскресенье, 19 января, на трассе "Мукачево-Рогатин-Львов" произошло ДТП. Пострадали 9 человек, 3 из них дети.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На Закарпатье 9 человек попали в ДТП, среди них дети – ФОТО - фото 194553

"32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rио", совершая обгон попутного авто "Volvo", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Renault", под управлением 56-летнего жителя с. Арданово Иршавского района", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в результате ДТП в Иршавской ЦРБ доставлен водитель автомобиля "Киа-Rио", 2 малолетних ребенка 5 и 9 лет и еще 1 пассажир легковушки. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля "Renault" и 4 его пассажира, из них одна – несовершеннолетняя особа.

На Закарпатье 9 человек попали в ДТП, среди них дети – ФОТО - фото 194554

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.

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