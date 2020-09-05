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В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО

19:31
В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО - фото 1
В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО

В субботу, 5 сентября, мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с горожанами облили зеленкой.

"Не жр*ть оливье на могилах": Филатов дал украинцам очередной совет – ФОТО

Об этом градоначальник написал в Facebook.

"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты". Друзья мои, они - в агонии. Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников", - заявил политик и дал "совет" своим оппонентам.

В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО - фото 205016

"Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", - добавил Борис Филатов.

В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО - фото 205017

Кто облил зеленкой Филатова?

По данным местных СМИ, хулиган был задержан горожанами. Позже была установлена и и личность правонарушителя; им оказался мужчина, "связанный с небезызвестным днепровским бизнесменом Петровским".

Напомним, Филатов обвинил "1+1" во лжи и жестко наехал на Коломойского.

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Борис Филатов Днепр Новости Украина
Без табу
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