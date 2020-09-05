В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО

В Днепре Филатова облили зеленкой – ФОТО

В субботу, 5 сентября, мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с горожанами облили зеленкой.

Об этом градоначальник написал в Facebook.

"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты". Друзья мои, они - в агонии. Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников", - заявил политик и дал "совет" своим оппонентам.

"Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", - добавил Борис Филатов.

Кто облил зеленкой Филатова?

По данным местных СМИ, хулиган был задержан горожанами. Позже была установлена и и личность правонарушителя; им оказался мужчина, "связанный с небезызвестным днепровским бизнесменом Петровским".

Напомним, Филатов обвинил "1+1" во лжи и жестко наехал на Коломойского.