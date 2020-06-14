Филатов обвинил "1+1" во лжи и жестко наехал на Коломойского

Филатов обещает кары Коломойского / пресс-служба мэра Днепра

Бывший сотрудник олигарха Коломойского и действующий мэр Днепра Борис Филатов дал аналитику относительно своего экс-босса и его медийных методик.

Поводом для вспышки гнева Бориса Филатова стала информационная политика "Плюсов", которая не нравится мэру Днепра. Филатов считает, что "Плюсы" его активно "мочат" и даже привел примеры, которые по его мнению, это доказывают.

"Только в течение этой недели, медиа-холдинг, принадлежащий Игорю Валерьевичу Коломойскому, запустил ТРИ «fake news” о Днепре: о том, что в метро «украли» 379 миллионов гривен (со «ссылкой» на СБУ, которое этого НЕ говорило), о лавочках, купленных за космические деньги, которые не покупали, об улице, которую смыло дождём, а она стоит себе, цела-целёхонька. С актерами вместо спикеров и стыдливо удаленными ссылками после адвокатских запросов", - написал Филатов у себя в соцсетях.

Пост Бориса Филатова:

Далее Филатов перешел на личности, точнее - на Коломойского: "Все, до чего дотронулся этот человек, в Днепре превратилось в тлен: аэропорт, футбольный клуб, дом офицеров, баскетбольная арена, банк, картинг-центр. Теперь телеканалы и информагентства".

После обвинений телеканала во лжи, а хозяина телеканала - в превращении всего в тлен, Филатов пообещал ответку в самое ближайшее время, заметив, что "не убивал своего брата".

Последняя фраза может показаться странной, если ее рассматривать вне контекста, однако, если вспомнить недавний каминг-аут действующего миинистра культуры и экс-управляющего канала "1+1" Александра Ткаченко, где тот признался, что год назад его люди сфабриковали чернушный сюжет, обвинив тогда его президента Порошенко в убийстве родного брата, то все становится понятнее.

Улицу в Днепер действительно смыло водой:

Отметим, что хотя факт дезинформации со стороном "1+1" был подтвержден, а "плюсы" много раз ловили за руку в "черном пиаре", в ситуации с потом на улице Короленко журналисты не наврали - ливень в Днепре 12 июня 2020 действительно нанес ей существенный урон, чего бы не случилось, если бы реконструкция за 100 млн гривен была проведена нормально, а не через одно место, которая сам часто любит упоминать Филатов в своих постах в соцсетях.

Напомним, что между Филатовым и Коломойским идет давняя война - видимая ее часть состоит в том, что олигарх натравливает на мэра СМИ и своих агентов влияния (нардепа Дубинского) и даже готовится профинансировать мэрскую кампанию кандидата-спойлера (таковым называют еще одного нардепа - Бужанского). Филатов в ответе не остается и отстреливается постами в соцсетях.