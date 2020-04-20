"Не жр*ть оливье на могилах": Филатов дал украинцам очередной совет – ФОТО

Филатов призвал украинцев "не жр*ть оливье на могилах" – ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов отметился очередным громким заявлением. На этот раз о гробках и оливье.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"В Светлую Седмицу (неделю, следующую после Пасхи ) поминовение усопших НЕ производят. Сама Пасха есть победа Жизни над Смертию и посему не стоит в этот период идти на кладбище. Если мне не верите, то спросите об этом своего духовника и он вам это подтвердит", - написал политик и рассказал, причем тут оливье.

"И, да, нигде ни в Святом Писании, ни в Святом Предании не говорится о том, что на кладбища нужно переться с мангалами и шашлыками. И никто из Святых Отцов не рекомендовал жрать на могилах оливье", - отметил Борис Филатов.

Напомним, выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19.