В деле о гибели МН17 появились новые доказательства вины русских
Пропагандисты из России, которые называют себя либералами, нашли потдверждение причастности кадровых бойцов ВС РФ к сбитию рейса Малайзийских авиалиний.
В распоряжении "Новой газеты" оказались документы об обеспечении безопасности военному транспорту во время переброски военной техники в июне 2014-го из РФ в Украину.
Так, в телефонограмме 22 июня военные давали приказ начальникам Курской и Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.
Отправили документы руководству 56-й Курской и 47-й воронежской военным автомобильным инспекциям, что подтверждает маршрут, по которому Бук перевозили на Донбасс.
Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.
Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.
Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.