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В деле о гибели МН17 появились новые доказательства вины русских

18:20
Российские террористы убили 298 человек, летевших на "Боинге" в Куала-Лумпур - фото 1
Российские террористы убили 298 человек, летевших на "Боинге" в Куала-Лумпур

Пропагандисты из России, которые называют себя либералами, нашли потдверждение причастности кадровых бойцов ВС РФ к сбитию рейса Малайзийских авиалиний.

В распоряжении "Новой газеты" оказались документы об обеспечении безопасности военному транспорту во время переброски военной техники в июне 2014-го из РФ в Украину.

Премьер Малайзии не верит, что "Боинг" сбили российской ракетой

Так, в телефонограмме 22 июня военные давали приказ начальникам Курской и Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

Отправили документы руководству 56-й Курской и 47-й воронежской военным автомобильным инспекциям, что подтверждает маршрут, по которому Бук перевозили на Донбасс.

В деле о гибели МН17 появились новые доказательства вины русских - фото 182307
Второй же документ подписан подполковником 69-й бригады Аладьиным. В нем описаны грузовики, которые прибудут в Курск из Белгорода для дальнейших перебросок в Украину. Среди авто - КамАЗ с номером 4267 АН, водителем которого числился рядовой Бутиков. Именно этот КамАЗ и был заснят свидетелями при перевозке Бука по российской территории.

Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.

Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Расследование MH17 Россия терроризм Боевики самолет Новости Украина
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