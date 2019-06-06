В деле о гибели МН17 появились новые доказательства вины русских

Российские террористы убили 298 человек, летевших на "Боинге" в Куала-Лумпур

Пропагандисты из России, которые называют себя либералами, нашли потдверждение причастности кадровых бойцов ВС РФ к сбитию рейса Малайзийских авиалиний.

В распоряжении "Новой газеты" оказались документы об обеспечении безопасности военному транспорту во время переброски военной техники в июне 2014-го из РФ в Украину.

Так, в телефонограмме 22 июня военные давали приказ начальникам Курской и Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

Отправили документы руководству 56-й Курской и 47-й воронежской военным автомобильным инспекциям, что подтверждает маршрут, по которому Бук перевозили на Донбасс.

Второй же документ подписан подполковником 69-й бригады Аладьиным. В нем описаны грузовики, которые прибудут в Курск из Белгорода для дальнейших перебросок в Украину. Среди авто - КамАЗ с номером 4267 АН, водителем которого числился рядовой Бутиков. Именно этот КамАЗ и был заснят свидетелями при перевозке Бука по российской территории.