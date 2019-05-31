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Премьер Малайзии не верит, что "Боинг" сбили российской ракетой

09:00
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Власти Малайзии внезапно начали помогать русским

За почти пять лет после того, как российские военные террористы изрешетили рейс Малайзийских авиалиний МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, российские спецслужбы провели серьезную и масштабную работу по торможению следствия.

Кроме того, русские подкупили некоторых родственников погибших и даже чиновников считающихся пострадавшими стран.

Россия vs Нидерланды: Как террористы пытаются слить ответственность за "Боинг"

Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил с диким заявлением о том, что ему не хватает доказательств вины русских. Власти Малайзии якобы согласны с выводом международной группы следователей, но только до того утверждения, что самолёт сбили российской ракетой. Поэтому Мохмад требует дополнительных доказательств.

- Нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией. Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине, - цинично заявил глава правительства.

Кроме того, политик потребовал, чтобы представителей его страны включили в следственную группу. Судя по заявлениям Мохмада, если это произойдёт, малайзийцы будут отбеливать российских террористов.

Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.

Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Расследование MH17 терроризм Россия Малайзия Боинг Авиакатастрофа война на Донбассе Новости Украина
Malay Mail
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