Премьер Малайзии не верит, что "Боинг" сбили российской ракетой

Власти Малайзии внезапно начали помогать русским

За почти пять лет после того, как российские военные террористы изрешетили рейс Малайзийских авиалиний МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, российские спецслужбы провели серьезную и масштабную работу по торможению следствия.

Кроме того, русские подкупили некоторых родственников погибших и даже чиновников считающихся пострадавшими стран.

Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил с диким заявлением о том, что ему не хватает доказательств вины русских. Власти Малайзии якобы согласны с выводом международной группы следователей, но только до того утверждения, что самолёт сбили российской ракетой. Поэтому Мохмад требует дополнительных доказательств.

- Нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией. Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине, - цинично заявил глава правительства.

Кроме того, политик потребовал, чтобы представителей его страны включили в следственную группу. Судя по заявлениям Мохмада, если это произойдёт, малайзийцы будут отбеливать российских террористов.

Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.

Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.