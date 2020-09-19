В Черновицкой области маршрутка врезалась в легковушку, есть пострадавшие

В Черновицкой области маршрутка врезалась в легковушку, есть пострадавшие

В субботу, 19 сентября, в Черновицкой области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом. К сожалению, не обошлось без жертв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 01 час. 00 мин. вблизи с. Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в больницу. От ГСЧС для деблокации привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3. В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами (ФОТО).