В Черном море российский корабль потопил судно с турецкими рыбаками, есть погибшие

Рыболовецкое судно затонуло

Утром в пятницу, 10 января, у берегов Турции произошло ЧП с участием российского танкера, который шел с грузом в порт Измира. Ватоголовые моряки неподалеку от Босфора протаранили рыболовецкое суденышко.

О произошедшей катастрофе заявили сегодня в командовании береговой охраны МВД Турции.

Как утверждают правоохранители, российские террористы угробили рыболовецкое судно, протаранив его в пяти милях от пролива Босфор. Из-за полученных от столкновения повреждений турецкая лодка затонула, а работавшие на ней рыбаки оказались в открытом море.

Само собой, экипаж танкера спасать пострадавших не намеревался, но русские хотя бы оповестили о ЧП береговую охрану Турции.

В итоге специалистам удалось подобрать на один из катеров троих рыбаков, но еще столько же мужчин оказались пропавшими без вести. Сейчас ведутся их поиски.

"10 января в 6.30 утра в районе Босфора произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены четыре катера и один вертолет береговой охраны, - отметили в турецком ведомстве. - Поисково-спасательная операция продолжается".

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Впрочем, с учетом того, что управление по контролю движения проливом Босфор закрыло движение кораблей в обоих направлениях из-за тумана, скорее всего, моряки просто не увидели, что идут прямо на судно. Нельзя исключать и версию о том, что экипаж танкера был пьян.