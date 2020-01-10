Ликвидация Сулеймани Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Зеленский

В Черном море российский корабль потопил судно с турецкими рыбаками, есть погибшие

13:00
Рыболовецкое судно затонуло - фото 1
Рыболовецкое судно затонуло

Утром в пятницу, 10 января, у берегов Турции произошло ЧП с участием российского танкера, который шел с грузом в порт Измира. Ватоголовые моряки неподалеку от Босфора протаранили рыболовецкое суденышко.

О произошедшей катастрофе заявили сегодня в командовании береговой охраны МВД Турции.

В Одессе претерпели аварию два самолёта за день (ФОТО+ВИДЕО)

Как утверждают правоохранители, российские террористы угробили рыболовецкое судно, протаранив его в пяти милях от пролива Босфор. Из-за полученных от столкновения повреждений турецкая лодка затонула, а работавшие на ней рыбаки оказались в открытом море.

Само собой, экипаж танкера спасать пострадавших не намеревался, но русские хотя бы оповестили о ЧП береговую охрану Турции.

В итоге специалистам удалось подобрать на один из катеров троих рыбаков, но еще столько же мужчин оказались пропавшими без вести. Сейчас ведутся их поиски.

"10 января в 6.30 утра в районе Босфора произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены четыре катера и один вертолет береговой охраны, - отметили в турецком ведомстве. - Поисково-спасательная операция продолжается".

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Впрочем, с учетом того, что управление по контролю движения проливом Босфор закрыло движение кораблей в обоих направлениях из-за тумана, скорее всего, моряки просто не увидели, что идут прямо на судно. Нельзя исключать и версию о том, что экипаж танкера был пьян.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Черное море Турция терроризм корабль Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Никто из чиновников до сих пор не выступил с заявлением по "Боингу" - фото 1
Президент и МИД самоустранились после сообщений о сбитии "Боинга" МАУ
08:00
"У меня есть подозрение": Трамп не верит в случайность гибели "Боинга" – ВИДЕО - фото 1
"У меня есть подозрение": Трамп не верит в случайность гибели "Боинга" – ВИДЕО
Вчера, 22:40
Иран сбил ракетой украинский Боинг. Случайно – Newsweek - фото 1
Иран сбил ракетой украинский "Боинг". Случайно – Newsweek
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...