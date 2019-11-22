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В Одессе претерпели аварию два самолёта за день (ФОТО+ВИДЕО)

09:00
"Боинг" Турецких авиалиний остался без переднего шасси во время приземления в Одессе - фото 1
"Боинг" Турецких авиалиний остался без переднего шасси во время приземления в Одессе

Вечером в четверг, 21 ноября, в Международном аэропорту Одессы произошло ЧП, которое повлияло на расписание рейсов. Посадка лайнера "Турецких авиалиний", летевшего из Стамбула в Одессу, оказалась аварийной. Во время приземления у самолёта  сломалась передняя стойка шасси.

"Боинг 737" потерял переднее колесо во время соприкосновения с ВПП, после чего вылетел с полосы и остановился между третьей и четвертой рулежными дорожками.

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Пилотам пришлось экстренно эвакупировать пассажиров и экипаж с помощью надувных трапов. Лишь к счастью никто не пострадал, хотя подобный инцидент мог закончиться трагически. Нередко аналогичные поломки приводят к возгоранию самолёта.

В Одессе претерпели аварию два самолёта за день (ФОТО+ВИДЕО) - фото 191683

Более того, точно такую же поломку получил в четверг и другой рейс - из Одессы в Дубаи. У чартера сломалась стойка во время взлёта, но при посадке также обошлось без травмированных и погибших.

Повтор аварии, произошедший в одном и том же аэропорту менее чем за сутки, вызывает опасение за состояние взлетно-посадочной полосы, ведь, вполне может быть что лайнеры ломаются из-за неё.

В Одессе претерпели аварию два самолёта за день (ФОТО+ВИДЕО) - фото 191682

Впрочем, в самом аэропорту утверждают, что инцидент с рейсом TK465 Turkish Airlines, произошел из-за мощного бокового ветра.

Смотрите видео с места аварийной посадки пассажирского самолета в Одессе онлайн:

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