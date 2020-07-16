В Черкассах таинственно исчез заммэра, Бондаренко бьет тревогу – ФОТО

В Черкассах таинственно исчез заммэра, Бондаренко бьет тревогу – ФОТО

В ночь на 16 июля в Черкассах пропал заммэра города Юрий Ботнарь.

Об этом мэр города Анатолий Бондаренко написал в Facebook.

"Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского главы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон был отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", - рассказал Бондаренко.

Юрий Ботнарь

Напомним, что…

Весной 2020 г. мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прославился на всю страну: 1 мая, вопреки решению центральных властей, горсовет работу разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских.

В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием". Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

С тех самых пор между градоначальником и Банковой длится негласная война: связана ли пропажа зама Бондаренко с этим конфликтом – пока что неизвестно.