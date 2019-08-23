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В Черкассах поймали ритуальщика, который делал скидки на похороны евреев (ФОТО)

12:00
За антисемитизм могут покарать владельца фирмы ритуальных услуг - фото 1
За антисемитизм могут покарать владельца фирмы ритуальных услуг

Эпичное проявление антисемитизма показал владелец черкасской фирмы ритуальных услуг с "креативным" названием "Памятники". Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Виновнику грозит немаленький штраф, ограничение или лишение свободы, в зависимости от того, какую позицию изберут прокуроры.

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Согласно материалам уголовного дела, открытого сотрудниками СБУ по статье 161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", владелец бюро ритуальных услуг повесил на входе в свой "офис" таблички с надписями "евреям скидки", "евреям*3" и "вальцману - 90%".

Для того, чтобы следователи смогли разобраться, действительно ли подобные слова являются дискриминацией, правоохранители обратились в суд с просьбой разрешить провести судебно-лингвистическую экспертизу. Работники Сосновского районного суда Черкасс ходатайство стражей порядка удовлетворили.

К слову, расследовать дело взялись лишь после того, как глава еврейской общины Черкасс обратился к директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому, а тот еще в феврале 2018-го написал о явном нарушении на своей странице в Facebook.

"Одна из местных фирм, занимающихся изготовлением могильных памятников, повесила объявление "Евреям скидка". На что, интересно, они намекают?", - отметил тогда Долинский.

С тех пор таблички с дикой рекламой никто не убирал, аж вплоть до открытия уголовного дела и появления следователей на пороге фирмы.

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