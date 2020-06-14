В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами

Геннадий Труханов утратил поддержку

Колумнист “Без Табу” из Одессы вовзращается с последними событиями из жизни самого непотопляемого мэра страны. Если при прошлой власти Труханову было сухо и комфортно, то теперь дела у него не очень.

Удивительные события продолжают происходить в одесском политическом террариуме. Городской голова Геннадий Труханов, имевший солидную поддержку по всем фронтам, может в конце октября этого перестать быть мэром Одессы. Поддержка электората (признаем, она по-прежнему внушительна) здесь даже не на десятом месте. Труханов систематически ругается с хозяевами мэрии, отношения с теневым руководителем города Владимиром Галантерником нестабильны, сейчас от мэра отвернулись многие вчерашние союзники и компаньоны. В его команде лишь три вице-мэра, а недавние советники и имиджмейкеры, сидевшие на зарплате, строчат в анонимные телеграм-каналы не самые приятные вещи о городе и о деятельности Геннадия Леонидовича в целом.

Мэр снова нервничает. Потому как регулярно проваливаются встречи в Офисе президента. У Владимира Зеленского понимают, что пока никто из слуг-нардепов не способен реально побороться за победу в честном бою. Это в большинстве своем примитивные политики, к тому же - уже “зашкваренные” скандалами. В июле 2020, когда новому парламенту будет год, “Без Табу” обязательно даст оценку одесским зеленым мажоритарщикам. Но уже сегодня видно, что даже уровень нечистоплотного Труханова, им не под силу.

Неудивительно, что Киев ведет переговоры с экс-губернатором Одесской области и экс-регионалом, одним из учредителей скандального съезда в Северодонецке Сергеем Гриневецким. Офи президента совершенно не заморачивается по тому поводу, что Гриневецкий не “новое лицо”. Там втихаря уже забыли об этом правиле. Латентный сепаратист Гриневецкий, признаем, неплохо в свое поработал на благо области. Но это было давно. Да и взгляды его никуда не делись.

Труханов и Гриневецкий объединяются в общей борьбе? / Думская

Сейчас Гриневецкий оживился с идеей “Свободной экономической зоны” И что интересно, Труханов - рядом с ветераном одесской политики. При этом мэр уже пустил слух, что команда Зеленского готова выдвинуть на выборы именно Гриневецкого. Но тогда почему Труханов так холит и лелеет будущего оппонента? Это явно не стиле “Капитана”. Либо Труханов смирился с тем, что в конце октября ему нужно будет тихо эмигрировать, либо он просто блефует и уверен, что ни на какие выборы Гриневецкий не пойдет.

Вот уже на какой сессии подряд Труханов унижает депутатов, причем больше всего достается представителям ОПЗЖ. Объединенная группа в горсовета Рабиновича - Бойко (в одесских реалиях это сборная штыков Татьяны Плачковой и Николая Скорика) пытается критиковать Труханова. У некоторых это получается по делу, а других оппозиционеров Труханов почти в стиле тезки Кернеса множит на ноль.

Цитаты замечательных людей:

Совершенно непонятна стратегия Труханова, а именно, на чьи голоса он планирует ориентироваться? Вот, он вроде бы пытается играть на поле условного Оппоблока и борется за частичную отмену декоммунизации. А именно, это касается истории с Жуковым, проспекта имени которого нет в Одессе с 2016 года. Но от риторики мэра сквозит предвыборной фальшью и нафталином, каким бы советским офицером в душе он не был. Когда в прошлом году сбивали барельеф Жукова со здания областного комиссариата мэр отсиделся в кустах. Весь удар на себя приняли его оппоненты из ОПЗЖ во главе с тем еще провокатором Богданом Гигановым. Скоро выборы, а значит время самому что-то сказать о топ-теме для совкового электората.

Труханов вскакивает в последний вагон:

В то же время Труханов не прочь заиграть и с патриотически настроенным электоратом. Он практически свободно ведет сессии на украинском языке. Смеется над тем же Гигановым, который жалуется на ущемление русскоязычных и защищает (и даже помогает на уровне горсовета) директора областного художественного музея Александра Ройтбурда. На последней сессии мэр обратился ко всем депутатами, чтобы оставили в стороне политику и посмотрели на реальные результаты работы художника-менеджера, который пал жертвой договорняка в облсовете между депутатами Оппоблока и БПП.

Труханов пытается понравится всем. И вроде как в этом нет ничего крамольного, но не вовремя дома в Одессе начнут падать, Высший антикоррупционный суд продолжит покусывать, Офис президента пессимистично пожимает плечами. Похоже, мы его теряем.

Василий Бондаренко, Без Табу