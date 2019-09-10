В чем разница между игровым и обычным ноутбуком?

Спрос на геймерские ноутбуки растет с каждым годом

На фоне активного производства смартфонов, планшетов и гибридных гаджетов, спрос на ноутбуки незначительно упал, поэтому многие производители своевременно подхватили волну заинтересованности на игровые лэптопы, популярность на которые ежегодно возрастает.

Геймерские ноутбуки ярче, эффектней, больше и дороже. Но вся ли разница скрывается во внешности? Могут ли геймеры сэкономить и купить обычный ноутбук и в чём колоссальные отличия - расскажет интернет-магазин Stylus.

Основные отличия игровых ноутбуков

Геймеры – это отдельная каста пользователей, нуждающаяся в мощной технике и качественной графике. Основная цель этой категории устройств – максимальная производительность, поэтому главным их отличием является уровень мощности, отчего игровые ноутбуки дороже и тяжелее. Основные отличия касаются:

внешнего вида;

экрана;

процессора;

оперативной памяти;

видеокарты;

охлаждения;

эргономики.

Внешний вид

Внешность игрового лэптопа ярко выделяется на фоне скромных офисных устройств. Они имеют агрессивный дизайн с разноцветным логотипом, подсветкой, вставками, декором. Такие ноутбуки внутри оснащены дополнительным оборудованием, от чего вес устройств намного тяжелее обычных. Есть модели с изогнутыми экранами, полностью погружающими игрока в виртуальные реалии. Клавиатура также оснащена подсветкой с программированием определенных клавиш.

Дисплей

Экран – главный объект игры, на который ориентировано постоянное внимание. Дисплеи в геймерских лэптопах имеют большую диагональ (от 7 до 21 дюйма) и высокое разрешение:

2560х1440 (QHD);

3200x1800 (Quad HD+);

3840х2160 (4К);

реже 1920х1080 (Full HD).

Для обычного пользования достаточно формата Full HD. Экраны специализированных устройств отличаются высокой частотой и скоростью отклика, детализацией в динамических сценах.

Процессор

Для запуска современных игр необходима достаточная мощность, с которой стандартное устройство не справится. Поэтому геймерские гаджеты оснащаются чипами последнего поколения с 4 ядрами и выше. При изучении характеристик вы также найдёте отличия в тактовой частоте и производителях, где главными конкурентами являются Intel и AMD.

Объем оперативной памяти

Необходимость в обработке игр высокой производительности обязывает игровые лэптопы иметь достаточный запас ОЗУ. Если обычные устройства могут иметь до 4 ГБ, то для игровых целей выбирают варианты с хранилищем не меньше 8 ГБ-32 ГБ. Установка дополнительных модулей предусматривает увеличение объема.

Видеокарта

В играх особенно важно полное погружение в то, что происходит на экране. Высокое качество и реалистичную детализацию обеспечивает видеокарта, отвечающая за производительность графики. Новинки игровой индустрии требуют ресурсоемких адаптеров от NVidia, Intel, AMD, в то время как в домашних гаджетах устанавливаются более скромные чипы для примитивных задач. Мощность видеокарты влияет и на энергопотребление, которое в обычных устройствах значительно ниже.

Система охлаждения

Мощный процессор и видеокарта во время работы сильно нагреваются, поэтому устройство оснащено целой охлаждающей системой из вентиляторов, решеток, тепловых труб. Работа за лэптопом без продуманного охлаждения не была бы возможной. Параметр влияет и на комфорт игрока во время длительных сессий, так как излишний нагрев негативно отражается на самочувствии. Требования к системе охлаждения в домашних устройствах значительно ниже.

Эргономика

Нет, в ноутбуках для геймеров не будет мягких подлокотников и массажера. Удобство пользования скрыто в деталях: оптимальный ход клавиш, расположение тачпада, нескользящие материалы – всё это может влиять на комфорт как игрока, так и обычного пользователя.

Кроме рассмотренных отличий, главным фактором, разграничивающим обычные и игровые устройства, является стоимость. Мощные комплектующие с железом нового поколения требуют больших вложений, от этого цена ноутбуков для игр может превышать офисные варианты в десятки раз.