В Чехии российский дипломат покупал снайперские патроны

Чешской полиции попался очередной российский "дипломат"

Чешские полицейские упаковали очередного российского террориста, который пребывал в стране под прикрытием дипломатической деятельности. Собственно говоря, любой "дипломат" из Москвы может полноправно считаться диверсантом, шпионом и организатором преступлений.

Как заявили сегодня журналисты Чешского радио, ссылаясь на сразу четыре источника в дипломатических кругах страны и спецслужбах, российский терорист был задержан 25 июня в Ржичанах, но от общественности это скрывали.

Как утверждают следователи, российский террорист попался на незаконной закупке патронов Lapua для снайперских винтовок и других боприпасов.

- Речь идет о гражданском сотруднике военной секции посольства Российской Федерации в Чехии, - отметили собеседники издания. - Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закуплены боеприпасы конфисковали.

На какую именно из российских спецслужб работал террорист, чешским полицейским неизвестно. Правоохранители выясняют, пытались ли русские использовать патроны в русскоязычных странах или на территории Европы.

В то же время в МИД Чехии и в Национальном центре по борьбе с организованной преступностью почему-то воздерживаются от комментариев этого инцидента. Хотя и не отрицают сам факт случившегося.