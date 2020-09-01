В центре Киева пьянющий водитель влетел в летник кафе (ВИДЕО)

Пострадавших могло бы быть намного больше

В ночь на вторник, 1 сентября, на улице Бессарабской произошло жуткое ДТП. Вусмерть пьяный водитель Volksvagen на полном ходу врезался в столики летней площадки одного из увеселительных заведений.

Тот очевидный факт, что пьяное вождение чревато последствиями, а также факт запрета на ночную работу кафе и ресторанов в Киеве стоит опустить.

Поскольку бухие водилы всегда думают, что с ментами можно порешать, а владельцы развлекательных заведений уже отлистали всем крышующим, чтобы их не штрафовали за нарушение карантина.

Именно из-за этого комбо нарушений и безнаказанности и произошла авария, в которой пострала как минимум один человек. Машина снесла столик, за которым сидело немало посетителей, но, по счастливой случайности, досталось лишь одному.

Травмированного мужчину госпитализировали медики.

На месте ЧП работали следователи полиции. Виновник аварии был очень сильно пьян.

По факту ЧП открыто уголовное дело, которое вполне могут не раскрыть: владелец иномарки может банально откупиться.