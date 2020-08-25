В центре Киева ограбили гендира 1+1 production

В центре Киева ограбили топ-менеджера "плюсов"

Один из топ-менеджеров холдинга Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Виктора Медведчука "1+1" Дмитрий Зубко заявил о том, что его квартиру ограбили. С соответствующим заявлением к копам он обратился вечером в понедельник, 24 августа.

Как заявили источники целого ряда СМИ в правоохранительных органах, жертвой грабителей оказался генеральный директор компании "1+1 Продакшн".

По его словам, неизвестные проникли в квартиру в Печерском районе Киева между 22 и 24 числом, когда владельца не было дома.

Как оказалось, Зубко уехал около 15:00 22 августа и вернулся в 20:30 в День Независимости. Увидев, что злоумышленники украли у него ювелирные украшения, топ-менеджер "плюсов" вызвал полицию.

Примечательно, что, согласно официальному заявлению, обчистили квартиру гендира одной из "дочек" 1+1 очень странно: из жилья пропали золотые цепочка, два крестика и кольцо общей стоимостью в 81 тысячу гривен. Ни техники, ни денег воры не утащили.

Более того, видеокамеры в доме и во дворе ничего не записали. Соседи пострадавшего говорят, что не видели ничего подозрительного. Так что шансов разыскать воров у копов попросту нет. Особенно если учесть нулевую эффективность реформированной Аваковым полиции.

По факту ЧП открыто уголовное дело, которое с огромной долей вероятности станет очередным "висяком" в числе нераскрытых дел копов. Ну, или за совершение такого преступления посадят совершенно не причастного к нему человека, как обычно менты решают проблемы со своей провальной статистикой.