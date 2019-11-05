В центре Киева авто ушло под землю из-за прорыва трубы, по улице течет кипяток ФОТО+ВИДЕО

Коммунальное ЧП на перекрестке Шота Руставели и Саксаганского повторилось

Вечером во вторник, 5 ноября, по одном из перекрестков с самым оживленным движением в центре Киева произошел очередной коммунальный коллапс. ЧП привело к огромным пробкам.

Очередной прорыв трубы с провалом земли произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского.

К слову, подобное ЧП случается здесь второй раз, а если считать в радиусе ста метров от места инцидента, то в третий.

Впрочем, даже после первого обвала асфальта коммунальщики дырявую трубу менять не стали, поэтому происшествия продолжаются.

На сей раз перекресток залило кипятком основательно, а в бурлящий котел провалились два авто. Сначала в яму метр на метр попал Nissan, но его быстро вытащил проезжавший мимо экскаватор.

Затем же асфальт провалился более масштабно, когда по дороге ехала Dacia Logan.

Лишь по счастливой случайности никто из сидевших в авто серьезно не пострадал, но ситуация могла закончиться как минимум серьезнейшими ожогами всего тела, а не ног, как это произошло.

Прибывшие к гейзеру работники аварийных служб столицы перекрыли подачу воды, оставив без горячего водоснабжения и отопления несколько домов.

В данный момент коммунальщики пытаются разрыть место прорыва для традиционного местечвокого ремонта.