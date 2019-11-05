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В центре Киева авто ушло под землю из-за прорыва трубы, по улице течет кипяток ФОТО+ВИДЕО

Вчера, 19:00
Коммунальное ЧП на перекрестке Шота Руставели и Саксаганского повторилось - фото 1
Коммунальное ЧП на перекрестке Шота Руставели и Саксаганского повторилось

Вечером во вторник, 5 ноября, по одном из перекрестков с самым оживленным движением в центре Киева произошел очередной коммунальный коллапс. ЧП привело к огромным пробкам.

Очередной прорыв трубы с провалом земли произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского.

Кличко отомстил: возле Офиса президента в центре Киева провалился асфальт (ВИДЕО)

К слову, подобное ЧП случается здесь второй раз, а если считать в радиусе ста метров от места инцидента, то в третий.

Впрочем, даже после первого обвала асфальта коммунальщики дырявую трубу менять не стали, поэтому происшествия продолжаются.

На сей раз перекресток залило кипятком основательно, а в бурлящий котел провалились два авто. Сначала в яму метр на метр попал Nissan, но его быстро вытащил проезжавший мимо экскаватор.

В центре Киева авто ушло под землю из-за прорыва трубы, по улице течет кипяток ФОТО+ВИДЕО - фото 190718

Затем же асфальт провалился более масштабно, когда по дороге ехала Dacia Logan.

Лишь по счастливой случайности никто из сидевших в авто серьезно не пострадал, но ситуация могла закончиться как минимум серьезнейшими ожогами всего тела, а не ног, как это произошло.

Прибывшие к гейзеру работники аварийных служб столицы перекрыли подачу воды, оставив без горячего водоснабжения и отопления несколько домов.

В данный момент коммунальщики пытаются разрыть место прорыва для традиционного местечвокого ремонта.

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