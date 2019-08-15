Кличко отомстил: возле Офиса президента в центре Киева провалился асфальт (ВИДЕО)

Коммунальный коллапс произошел почти под Офисом президента

Утром в четверг, 15 августа, "уставший" асфальт "передал привет" Андрею Богдану, создав огромную дыру в дорожном покрытии на улице Лютеранской. Видимо, для напоминания о том, что в подобном ЧП может пострадать машина недолюстрированного соратника Зеленского.

Провал на дороге, по которой вполне могут кататься кортеж Зеленского и других высокопоставленных чиновников, образовался немаленький - примерно два метра в ширину и 4-5 в длину.

Дорогу из-за очередного коммунального ЧП перекрывать не стали. Видимо, никто из власть имущих сегодня ею пользоваться не собирался. Впрочем, вполне может быть, что таким образом коммунальщики просто решили отомстить главе ОП за желание сместить мэра столицы.

В коммунальной компании "Киевавтодор" заявили, что инцидент случился из-за проблем с коммуникациями. Имели ли чиновники в виду недоговоренности между Богданом и Кличко, не понятно. Как и не ясно, из-за каких именно коммуникаций в центре Киева может образоваться огромная яма.